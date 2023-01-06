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    Орлов: «Я против перехода России в Азию. Кто нас там ждет? Мы всю жизнь ориентированы на Европу»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    — А в РПЛ есть центральные защитники, которые соответствуют уровню «Зенита»?

    — Нет. Я таких не вижу. Увы. Ситуация непростая. В сборной играет Осипенко. При всем к нему уважении, нам нужны более сильные исполнители на этой позиции. Нам все-таки надо ориентироваться на европейские стандарты...

    — Не на азиатские?

    — Нет. Я против перехода в Азию. Надо подождать. Надеюсь, все образуется и нас вернут в европейские турниры. Мы всю жизнь ориентированы на Европу. Зачем менять вектор? И как там все будет устроено, в этой Азии? Ждут ли нас там? А экономика? Непонятная история...

    И не только я скептически отношусь к азиатскому направлению. Опытнейший Вячеслав Колосков сразу же сказал, что ничего хорошего в этой идее не видит.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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