Орлов: «Я против перехода России в Азию. Кто нас там ждет? Мы всю жизнь ориентированы на Европу»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

— А в РПЛ есть центральные защитники, которые соответствуют уровню «Зенита»?

— Нет. Я таких не вижу. Увы. Ситуация непростая. В сборной играет Осипенко. При всем к нему уважении, нам нужны более сильные исполнители на этой позиции. Нам все-таки надо ориентироваться на европейские стандарты...

— Не на азиатские?

— Нет. Я против перехода в Азию. Надо подождать. Надеюсь, все образуется и нас вернут в европейские турниры. Мы всю жизнь ориентированы на Европу. Зачем менять вектор? И как там все будет устроено, в этой Азии? Ждут ли нас там? А экономика? Непонятная история...

И не только я скептически отношусь к азиатскому направлению. Опытнейший Вячеслав Колосков сразу же сказал, что ничего хорошего в этой идее не видит.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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