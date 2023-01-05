Червиченко: «С «Торпедо» всe понятно – похороны. «Химки» – второй претендент на вылет из РПЛ»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал двух главных претендентов на вылет из РПЛ.

«Торпедо» практически всe. Чтобы отскочить стопроцентно, нужно набрать 30 очков. Как же они это сделают в оставшихся 13 матчах? С «Торпедо» в РПЛ всe понятно — там похороны. «Локомотив» отскочит от прямого вылета, но не факт, что от зоны стыков.

Вся борьба будет между «Химками» и «Факелом». В «Факеле» до сих пор работает Сухина, а это большой плюс: он показал себя большим специалистом по склонению судей в сторону команды, где он трудится. На финальной части чемпионата это очень важно.

У «Химок» постоянно какие-то решения и чудеса происходят. Пока что второй претендент на прямой вылет — это «Химки», — сказал Червиченко.

«Торпедо» набрало 6 очков в 17 турах и занимает последнее место в РПЛ.

У «Химок» 12 очков и 15-е место в чемпионате.

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