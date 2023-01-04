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    «Полный беспредел». Канчельскис назвал главное разочарование РПЛ

    Бывший российский футболист Андрей Канчельскис назвал «Локомотив» главной сенсацией со знаком минус в первой части сезона РПЛ.

    «Не знаю, сможет ли «Локомотив» с Галактионовым спастись и не вылететь. «Локо» – главная сенсация первой части чемпионата со знаком минус. Довести команду до такого состояния… Полный беспредел!

    Во многих клубах работают жулики, дилетанты и проходимцы, которым футбол не нужен. Поэтому и результаты бывают вот такими. Но я думаю, что «Локомотив» избежит переходных матчей», – сказал Канчельскис.

    • «Локо» занимает 14-е место в РПЛ.
    • У клуба 13 очков в 17-ти турах.

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    Источник: «Чемпионат»

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