«Полный беспредел». Канчельскис назвал главное разочарование РПЛ

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис назвал «Локомотив» главной сенсацией со знаком минус в первой части сезона РПЛ.

«Не знаю, сможет ли «Локомотив» с Галактионовым спастись и не вылететь. «Локо» – главная сенсация первой части чемпионата со знаком минус. Довести команду до такого состояния… Полный беспредел!

Во многих клубах работают жулики, дилетанты и проходимцы, которым футбол не нужен. Поэтому и результаты бывают вот такими. Но я думаю, что «Локомотив» избежит переходных матчей», – сказал Канчельскис.

«Локо» занимает 14-е место в РПЛ.

У клуба 13 очков в 17-ти турах.

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