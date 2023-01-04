Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хиддинк: «В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года»

Хиддинк: «В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года»

4 января 2023, 17:34
5

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о нынешнем поколении российских игроков.

«В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны. Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», — сказал Хиддинк.

  • Хиддинк тренировал сборную России, которая выиграла бронзовые медали Евро-2008.
  • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц 17
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 8
Слуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане 12
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Хиддинк Гус
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1672845850
Нового Аршавина и Игнашевича пока не видно, а остальном не хуже.
Ответить
nemolod
1672846204
То поколение прошло советскую футбольную школу (тогда в секции брали ребят не за деньги,а за способности) !
Ответить
Fialet
1672851934
Отстранение команд от еврокубков ни при чём. Здесь другие причины.
Ответить
k611
1672859986
На ЧМ 2018 наши сыграли весьма неплохо. Конечно сейчас на фоне игр со сборными из Средней Азии наши игроки смотрятся мягко говоря неубедительно...
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
23:41
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
23:37
1
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
23:30
6
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
23:21
1
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
11
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
22
Все новости
Все новости
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
23:46
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
23:09
4
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
22:51
2
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
11
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
22
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
7
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
18
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+