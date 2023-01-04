Хиддинк: «В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года»

То поколение прошло советскую футбольную школу (тогда в секции брали ребят не за деньги,а за способности) !
Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о нынешнем поколении российских игроков.
«В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны. Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», — сказал Хиддинк.
- Хиддинк тренировал сборную России, которая выиграла бронзовые медали Евро-2008.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
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