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    Хиддинк: «В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года»

    Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о нынешнем поколении российских игроков.

    «В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны. Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», — сказал Хиддинк.

    • Хиддинк тренировал сборную России, которая выиграла бронзовые медали Евро-2008.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2813

      nemolod 49 минут назад

      То поколение прошло советскую футбольную школу (тогда в секции брали ребят не за деньги,а за способности) !

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      Рейтинг: +5753

      ySS 55 минут назад

      Нового Аршавина и Игнашевича пока не видно, а остальном не хуже.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24932

      bset 1 час назад

      Главное, когда футболом начнут заниматься профессионалы, а не этот сброд чиновников, чтобы мы учли опыт Бельгии, который поставил все на новое поколение и ничего не дал.

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