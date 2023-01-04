Осинькин: «У нас такая страна: чем России тяжелее, тем сильнее мы становимся»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об отстранении российских команд от международного футбола.

«Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать все, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее. У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся.

Сейчас мы изолированы, но за счет прогресса внутреннего чемпионата мы можем не отставать и находиться на определенном уровне», — сказал Осинькин.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

РФС может перейти из УЕФА в Азию.

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