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    Осинькин: «У нас такая страна: чем России тяжелее, тем сильнее мы становимся»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об отстранении российских команд от международного футбола.

    «Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать все, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее. У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся.

    Сейчас мы изолированы, но за счет прогресса внутреннего чемпионата мы можем не отставать и находиться на определенном уровне», — сказал Осинькин.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • РФС может перейти из УЕФА в Азию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24932

      bset 1 час назад

      Вот не было этого прогресса в хороших условиях, только деградация. А вот сейчас мы каааак начнем. "Где вы были последние 10 лет?"

      2
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      Рейтинг: +3644

      lordmrv > bset 1 час назад

      Сам спросил, сам ответил - были хорошие условия, все разжирели))) теперь, в сложившейся обстановке ждем появления новых гениев)))

      0
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      Рейтинг: +151

      Однажды > lordmrv 9 минут назад

      новых гениев)))------
      И сам смеешься над этим

      0
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      Рейтинг: +3644

      lordmrv > Однажды 5 минут назад

      смеюсь, потому что привыкли молодые звездочки к деньгам, а это развращает. пока подход к детскому футболу не изменится, не будет гениев. к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +241

      Стоп всем 2 часа назад

      чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся.=======
      Да канеш.Стратегия идиотов ----самим себе своими действиями создать проблемы, а потом их тяжело преодолевать. )))

      2
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      Рейтинг: +452

      Таврида > Стоп всем 1 час назад

      Так ты и вернешься к родному отцу в родную гавань - к дьяволу в член, а я так и буду жить на своей Родине - в Российском Крыму, бггг

      3
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      ...
      Рейтинг: +11376

      R_a_i_n > Таврида 1 час назад

      Упоротый не понимает, что Крым уже вернулся в родную гавань!

      2
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      Рейтинг: +3644

      lordmrv > R_a_i_n 1 час назад

      Да он Украинским то был недолго и случайно, из-за п.и.д.а.р.м.о.т.а Хрущева, который подарил его, Также он Порт-Артур китайцам подарил ******.

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      Рейтинг: +452

      Таврида > R_a_i_n 1 час назад

      Батя мой болел за Спартак, я - за ЦСКА, а за Динамо Куив в Крыму никто не болел никогда. В 94 за Спартак против ДК болела вся общага в Симферополе, даже я)

      2
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      Рейтинг: +11376

      R_a_i_n > Таврида 1 час назад

      Кто победил?))

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      Рейтинг: +452

      Таврида > R_a_i_n 47 минут назад

      Тогда Динамо, причем Леоненко (б/у Динамо Москоу) двушку с 0-2 пихнул. Все в акуе были. Но Веа в группе рулил бесспорно. Поэтому Куев и Москва облом)

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      Рейтинг: +151

      Однажды > Таврида 2 минуты назад

      Помнишь такое ? Да ты динозавр.

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