«Локомотив»: «Лантратов, Пиняев, Глушенков вернулись в клуб за новыми победами»

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала покупку Ильи Лантратова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Илью Лантратова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова сложно назвать новичками «Локо».

Все трое уже побывали в клубной системе в детстве, а теперь вернулись за новыми победами», – написал клуб.

Лантратов куплен у «Химок».

Глушенков и Пиняев пришли из «Крыльев Советов».

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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