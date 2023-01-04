«Локомотив»: «Лантратов, Пиняев, Глушенков вернулись в клуб за новыми победами»

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала покупку Ильи Лантратова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
«Илью Лантратова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова сложно назвать новичками «Локо».
Все трое уже побывали в клубной системе в детстве, а теперь вернулись за новыми победами», – написал клуб.
- Лантратов куплен у «Химок».
- Глушенков и Пиняев пришли из «Крыльев Советов».
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
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Источник: твиттер «Локомотива»