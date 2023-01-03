«Обязательно должны так сделать». Орлов поддержал переименование российского стадиона в честь Пеле

Ну во первых ФИФА отстранила Россию от всех международных турниров, и поэтому мы не должны придерживаться к инициативе ФИФА. Мы им ничего не должны ,пока не оплатят неустойку за отстранения России от международных турниров, вот когда извинятся, вот когда признают свою вину, вот тогда и рассмотрим их предложение. Да Пеле величайший среди самых великих. Да он величайший среди самых великих футболистов ХХ века, да он внес огромный вклад в развитие футбола. Да все великие игроки конца ХХ века и начала этого века учились на его технике, да вполне законно можно поставить мемориальные доски на тех стадионах России , где играл Пеле, но в обязательно порядке присвоить имя Пеле одному из стадионов- это не совсем правильно. Пусть решают те кто это хо
Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.
Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.
«Называть стадионы в честь Пеле – благородно. Он король футбола. На этот раз предложение Инфантино абсолютно верное. В России мы обязательно должны так сделать.
Это дань футбольному гению. Молодые люди видели Пеле только по видеонарезкам, но все люди моего поколения, которые видели его живьем, как один говорят – Пеле пока никто не обогнал», – заявил Орлов.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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