«Обязательно должны так сделать». Орлов поддержал переименование российского стадиона в честь Пеле

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

«Называть стадионы в честь Пеле – благородно. Он король футбола. На этот раз предложение Инфантино абсолютно верное. В России мы обязательно должны так сделать.

Это дань футбольному гению. Молодые люди видели Пеле только по видеонарезкам, но все люди моего поколения, которые видели его живьем, как один говорят – Пеле пока никто не обогнал», – заявил Орлов.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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