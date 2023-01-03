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  • «Обязательно должны так сделать». Орлов поддержал переименование российского стадиона в честь Пеле

«Обязательно должны так сделать». Орлов поддержал переименование российского стадиона в честь Пеле

3 января 2023, 19:47
14

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

«Называть стадионы в честь Пеле – благородно. Он король футбола. На этот раз предложение Инфантино абсолютно верное. В России мы обязательно должны так сделать.

Это дань футбольному гению. Молодые люди видели Пеле только по видеонарезкам, но все люди моего поколения, которые видели его живьем, как один говорят – Пеле пока никто не обогнал», – заявил Орлов.

  • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
  • У него был рак толстой кишки.
  • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Бразилия Орлов Геннадий Пеле
Комментарии (14)
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lordmrv
1672765881
Ибланашка. У нас есть/были ради кого можно называть стадионы. Но только не ради зарубежного "короля".
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Рыло свина
1672766672
переименуй свой дом или дачу.
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R_a_i_n
1672767245
Пусть Орлов возьмет фамилию Пеле!
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ilichkadr
1672767707
Видимо перегрелся в Катаре или верблюд нечаянно боднул? Если немного пофантазировать, то его фамилия говорит сама за себя. Наследственная предрасположенность, неправильное воспитание и как результат -" предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира".
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Plyash
1672769616
Мы никому ничего не должны,придурок из комментаторской кабины,у тебя на лбу два класса образования нарисованы,неуч.
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Кузьмич на трибуне
1672773048
Ну во первых ФИФА отстранила Россию от всех международных турниров, и поэтому мы не должны придерживаться к инициативе ФИФА. Мы им ничего не должны ,пока не оплатят неустойку за отстранения России от международных турниров, вот когда извинятся, вот когда признают свою вину, вот тогда и рассмотрим их предложение. Да Пеле величайший среди самых великих. Да он величайший среди самых великих футболистов ХХ века, да он внес огромный вклад в развитие футбола. Да все великие игроки конца ХХ века и начала этого века учились на его технике, да вполне законно можно поставить мемориальные доски на тех стадионах России , где играл Пеле, но в обязательно порядке присвоить имя Пеле одному из стадионов- это не совсем правильно. Пусть решают те кто это хо
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subbotaspartak
1672813869
В ленинграде городе, на реке Неве...
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BlackMurder
1672814196
Детей еще своих переименуй в пеле
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paracetamol
1672819222
Сколько дураков развелось, готовых подлизнуть. Впрочем, этот старикашка никогда умом не блистал, то и трубит до сих пор!
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Plyash
1672860229
-Словно орёл на вершине Кавказа -Вещует Геннадий на краю унитаза
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