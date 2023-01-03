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    «Обязательно должны так сделать». Орлов поддержал переименование российского стадиона в честь Пеле

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.

    Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.

    «Называть стадионы в честь Пеле – благородно. Он король футбола. На этот раз предложение Инфантино абсолютно верное. В России мы обязательно должны так сделать.

    Это дань футбольному гению. Молодые люди видели Пеле только по видеонарезкам, но все люди моего поколения, которые видели его живьем, как один говорят – Пеле пока никто не обогнал», – заявил Орлов.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4002

      Кузьмич на трибуне 39 минут назад

      Ну во первых ФИФА отстранила Россию от всех международных турниров, и поэтому мы не должны придерживаться к инициативе ФИФА. Мы им ничего не должны ,пока не оплатят неустойку за отстранения России от международных турниров, вот когда извинятся, вот когда признают свою вину, вот тогда и рассмотрим их предложение. Да Пеле величайший среди самых великих. Да он величайший среди самых великих футболистов ХХ века, да он внес огромный вклад в развитие футбола. Да все великие игроки конца ХХ века и начала этого века учились на его технике, да вполне законно можно поставить мемориальные доски на тех стадионах России , где играл Пеле, но в обязательно порядке присвоить имя Пеле одному из стадионов- это не совсем правильно. Пусть решают те кто это хо

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      Рейтинг: +17437

      ilichkadr > Кузьмич на трибуне 30 минут назад

      "в обязательно порядке присвоить имя Пеле одному из стадионов- это не совсем правильно."
      Ага, присвоить стадиону "Нефтяник" в Уфе имени Пеле.............

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      Рейтинг: +7659

      mihail200606 1 час назад

      Чушь такая...

      1
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      Рейтинг: +14225

      playsh 1 час назад

      Мы никому ничего не должны,придурок из комментаторской кабины,у тебя на лбу два класса образования нарисованы,неуч.

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      Рейтинг: +17437

      ilichkadr 2 часа назад

      Видимо перегрелся в Катаре или верблюд нечаянно боднул? Если немного пофантазировать, то его фамилия говорит сама за себя. Наследственная предрасположенность, неправильное воспитание и как результат -" предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира".

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      Рейтинг: +11362

      R_a_i_n 2 часа назад

      Пусть Орлов возьмет фамилию Пеле!

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      Рейтинг: +138

      Рыло свина 2 часа назад

      переименуй свой дом или дачу.

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      Рейтинг: +3630

      lordmrv 2 часа назад

      Ибланашка. У нас есть/были ради кого можно называть стадионы. Но только не ради зарубежного "короля".

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