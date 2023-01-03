«Обязательно должны так сделать». Орлов поддержал переименование российского стадиона в честь Пеле

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об инициативе главы ФИФА Джанни Инфантино.
Швейцарский функционер предложил переименовать в честь Пеле один стадион в каждой стране мира.
«Называть стадионы в честь Пеле – благородно. Он король футбола. На этот раз предложение Инфантино абсолютно верное. В России мы обязательно должны так сделать.
Это дань футбольному гению. Молодые люди видели Пеле только по видеонарезкам, но все люди моего поколения, которые видели его живьем, как один говорят – Пеле пока никто не обогнал», – заявил Орлов.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Sport24