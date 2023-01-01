21 игрок юниорской сборной Камеруна провалил тест на возраст

Сборную Камеруна для игроков не старше 17 лет уличили в нарушении регламента. В команде оказался 21 футболист, которым больше 17 лет. Это показал МРТ-тест на возраст.

Всего в команде 30 футболистов, то есть возрасту соответствовали девять. Остальных камерунцам пришлось заменить.

Команда участвует в отборе на чемпионат африканских наций в соответствующей возрастной категории.

Камерунскую федерацию футбола возглавляет Самуэль Это’О.

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