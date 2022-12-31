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    Член исполкома РФС Ибрагимов: «Мы решили вести тесный диалог с УЕФА»

    Лом-Али Ибрагимов, член исполкома РФС, объяснил, почему организация пока решила не идти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Рабочая группа создана для работы с УЕФА. Сегодня приняли решения изучить всю ситуацию в Европе — должны встречаться, разговаривать, вести диалог. Мы же не можем просто так хлопнуть дверью и уйти в Азию, а должны изучить всю ситуацию как она есть и уладить все незакрытые варианты с УЕФА. Хотим знать, могут ли они нам дать гарантию на снятие ограничений, какими будут гарантии, хотят ли они вообще нас видеть в Европе. Если ответы будут невнятные и негарантированные, то мы со спокойной душой поедем в Азию.

    В Азии пока тоже ничего официального нет. Все держится на словах, и мы там тоже пока не видим гарантий. Они вроде говорят, что ждут нас, но это только слова. А что будет на голосовании? Неизвестно с Азией ничего. Чтобы начинать изучать Азию, надо сначала закончить с УЕФА.

    Почему за неделю уверенная азиатская риторика изменилась? Вы сами видели какую реакцию показало российское сообщество. Начали говорить про коррупцию в АФК, грязь, нищету и тому подобное. Конечно, такая реакция не могла не отразиться на решении исполкома.

    Мы сегодня вообще могли все решить просто — уйти в АФК. Но члены исполкома приняли решение попробовать вести тесный диалог с УЕФА. Тут же РФС не виноват вообще, это только политика. УЕФА должна нам объяснить, как нам вместе из этого выбираться. Поэтому сегодня было принято самое разумное решение — консультироваться до марта. А там, может, и политическая ситуация измениться.

    Конечно, нам лучше играть в Европе, но если до марта ничего не изменится, то мы должны действовать в своих интересах. Сейчас мы пытаемся минимизировать возможные потери в случае ухода из УЕФА», — сказал Ибрагимов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Sport24

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