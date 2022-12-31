Стало известно, за что тен Хаг вывел Рэшфорда из состава «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд остался в запасе на матч 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

Главный тренер манчестерцев Эрик тен Хаг рассказал перед игрой в интервью, что Рэшфорд выведен из состава по дисциплинарным причинам.

В качестве форварда у «МЮ» на игру с «Вулверхэмптоном» вышел Антони Марсьяль.

Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».

В последнем туре Рэшфорд забил «Ноттингем Форест».

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