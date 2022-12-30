Гершкович назвал лучшего российского тренера в 2022 году

Член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал Сергея Семака лучшим тренером уходящего года.

«Здесь все и так понятно – Семак. Он чемпион страны, и сейчас «Зенит» вместе с ним идет на первом месте турнирной таблицы. Это заслуга тренера, который успешно пользуется возможностями, которые представляет ему руководство «Зенита». Это не каждый может.

Он заслуживает звание лучшего футбольного тренера России по итогам 2022 года», . сказал Гершкович.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Отрыв от второго места – 6 очков.

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