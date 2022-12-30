«Фотографию я ему не отдал». Кавазашвили рассказал о встрече с Пеле

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о смерти легендарного Пеле.

«Ушел из жизни человек, который столько сделал для развития футбола во всeм мире! Его именем можно было творить чудеса, оказывать поддержку людям.

Когда любой человек слышал имя Пеле, становился добрее. Я очень сожалею, что король футбола, гражданин мира Пеле ушeл из жизни и его не будет с нами.

Тем более, что я с ним и на поле встречался, и в жизни. Он приезжал на годовщину смерти Льва Ивановича Яшина. Мы за столом сидели с ним, тепло общались.

Мне тогда казалось удивительным, что он помнит меня. Он мне тогда сказал, что я помню, как забил тебе гол, когда мы с ним встречались на поле в 1965 году.

Я когда фотографию ему показал, он улыбнулся и забрал у меня снимок, на котором мы с ним вместе запечатлены. А я ему говорю: «Друг, у меня только одна фотография. Ты мне еe подпиши и оставь на память». Он так и сделал. Фотографию я ему не отдал.

Выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким. Его имя будет в сердцах любого гражданина мира. Он был изумительным, добрым, отзывчивым человеком», – заявил Кавазашвили.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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