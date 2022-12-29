Канте может остаться в «Челси»

«Челси» добился прогресса в переговорах с полузащитником Н'Голо Канте о продлении контракта.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом.

Ожидалось, что 31-летний француз покинет клуб, однако в последние дни ситуация изменилась и появилась надежда на достижение договоренности.

Канте пропустил ЧМ-2022 из-за травмы.

Он не играет с 14 августа.

«Барселона» заинтересована в бесплатном подписании хавбека по окончании сезона.

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