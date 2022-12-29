Глава судейского комитета РФС ответил на критику Карпина в адрес арбитров

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о том, что тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин неоднократно критиковал арбитров в ходе этого сезона.

– Главный тренер «Ростова» не раз говорил об арбитрах. Вы с Валерием Карпиным уже общались?

– Желание пообщаться есть, но сейчас Валерий Георгиевич в отпуске, и не считаю необходимым его тревожить.

Написал ему на рабочую электронную почту. Думаю, к возобновлению чемпионата переговорим и обсудим все вопросы.

– Какие-то санкции ждут арбитров, которые говорили, что они тоже не понимают, почему на Комличенко не ставятся пенальти?

– Не пытаюсь упреждать какое-то свое решение или решение судейского комитета, но не могу представить, что судья Первой лиги, работающий резервным на матчах «Ростова» или любой команды РПЛ, может сказать, что он не знает, как трактовать тот или иной момент.

Но если такое было, то это вопиющий случай. Не могу в это поверить.

Базовая версия для меня такова: возникло недопонимание, потому что у резервного арбитра есть ряд обязанностей (это замены, контроль технической зоны, того, что происходит на поле).

И когда он общается с тренером, это происходит не так: «Сэр, я вам сейчас все объясню». Это какой-то обмен очень короткими фразами, когда арбитр мог сказать: «Да я сам не видел и вообще не понимаю, что там произошло».

Соответственно, гипотетически, когда это произносил резервный арбитр, то он мог закладывать такой смысл: «Я не видел, по рации не слышу пояснений и не готов комментировать решение главного арбитра».

Тренер же, который тоже находится на адреналине, мог услышать иначе. Так что мы разберемся, делать выводы заранее не стоит.

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