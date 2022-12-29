Холанд: «ЧМ-2022 без моего участия раздражал. Я стал голоднее, чем когда-либо»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, как его мотивировал чемпионат мира в Катаре.

«Я был дома, немного злился из-за пропуска ЧМ-2022. Я перезарядил свои батареи.

Смотрел на то, как другие забивают и побеждают на чемпионате мира. Меня это подстегивало, мотивировало и раздражало.

Я стал голоднее, чем когда-либо», – сказал Холанд.

Норвегия не отобралась на ЧМ-2022.

Чемпионом мира стала Аргентина.

После окончания турнира Холанд забил 3 гола в 2 матчах.

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