Холанд: «ЧМ-2022 без моего участия раздражал. Я стал голоднее, чем когда-либо»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, как его мотивировал чемпионат мира в Катаре.
«Я был дома, немного злился из-за пропуска ЧМ-2022. Я перезарядил свои батареи.
Смотрел на то, как другие забивают и побеждают на чемпионате мира. Меня это подстегивало, мотивировало и раздражало.
Я стал голоднее, чем когда-либо», – сказал Холанд.
- Норвегия не отобралась на ЧМ-2022.
- Чемпионом мира стала Аргентина.
- После окончания турнира Холанд забил 3 гола в 2 матчах.
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Источник: BBC