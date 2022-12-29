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    Холанд: «ЧМ-2022 без моего участия раздражал. Я стал голоднее, чем когда-либо»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, как его мотивировал чемпионат мира в Катаре.

    «Я был дома, немного злился из-за пропуска ЧМ-2022. Я перезарядил свои батареи.

    Смотрел на то, как другие забивают и побеждают на чемпионате мира. Меня это подстегивало, мотивировало и раздражало.

    Я стал голоднее, чем когда-либо», – сказал Холанд.

    • Норвегия не отобралась на ЧМ-2022.
    • Чемпионом мира стала Аргентина.
    • После окончания турнира Холанд забил 3 гола в 2 матчах.

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    Источник: BBC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3415

      acor94 2 часа назад

      Ты не ты, когда голоден

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