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    Талалаев назвал две позиции, которые «Торпедо» собирается усилить легионерами

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев раскрыл трансферные планы клуба.

    – Мы с руководителями выбрали тактику, создали трансферный комитет, селекционный отдел, которого раньше не было.

    Вместе с президентом клуба Ильей Геркусом весь этот период работали по иностранцам на две позиции – нападающий и 10‑й номер, распасовщик, которых в России нет за любые деньги.

    По остальным позициям мы ведем переговоры с россиянами, людьми, которые не подходят под формулировку «легионер» – игроки из Белоруссии, Казахстана, почти все игроки сборной.

    Не все просто, потому что все понимают ситуацию, в которой находится «Торпедо», но мы ведем систематическую политику. Это система голосования, где должно совпасть три галочки, прежде чем совет директоров одобрит (трансфер).

    – Какого нападающего ищете?

    – Мы отталкиваемся от стиля игры команды. Если в «Ахмате» мы 32-35 раз доставляли мяч в штрафную, нам нужен был нападающий, который бы завершал эти усилия.

    Сейчас мы максимум 15 раз заходим в штрафную, нам необходим форвард, который сам может сделать гол. Он должен быть со скоростью, дриблингом, уметь реализовывать моменты.

    (Максим) Турищев в семи играх пять раз выходил один на один, но реализации не было.

    Аренда или полноценные трансферы? Это вопрос к совету директоров.

    • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 17 туров.
    • Москвичи набрали 6 очков, отставание от спасительного 12-го места – 13 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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