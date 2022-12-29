Талалаев назвал две позиции, которые «Торпедо» собирается усилить легионерами

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев раскрыл трансферные планы клуба.
– Мы с руководителями выбрали тактику, создали трансферный комитет, селекционный отдел, которого раньше не было.
Вместе с президентом клуба Ильей Геркусом весь этот период работали по иностранцам на две позиции – нападающий и 10‑й номер, распасовщик, которых в России нет за любые деньги.
По остальным позициям мы ведем переговоры с россиянами, людьми, которые не подходят под формулировку «легионер» – игроки из Белоруссии, Казахстана, почти все игроки сборной.
Не все просто, потому что все понимают ситуацию, в которой находится «Торпедо», но мы ведем систематическую политику. Это система голосования, где должно совпасть три галочки, прежде чем совет директоров одобрит (трансфер).
– Какого нападающего ищете?
– Мы отталкиваемся от стиля игры команды. Если в «Ахмате» мы 32-35 раз доставляли мяч в штрафную, нам нужен был нападающий, который бы завершал эти усилия.
Сейчас мы максимум 15 раз заходим в штрафную, нам необходим форвард, который сам может сделать гол. Он должен быть со скоростью, дриблингом, уметь реализовывать моменты.
(Максим) Турищев в семи играх пять раз выходил один на один, но реализации не было.
Аренда или полноценные трансферы? Это вопрос к совету директоров.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 17 туров.
- Москвичи набрали 6 очков, отставание от спасительного 12-го места – 13 баллов.
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