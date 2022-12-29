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  • Талалаев назвал две позиции, которые «Торпедо» собирается усилить легионерами

Талалаев назвал две позиции, которые «Торпедо» собирается усилить легионерами

29 декабря 2022, 09:09
2

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев раскрыл трансферные планы клуба.

– Мы с руководителями выбрали тактику, создали трансферный комитет, селекционный отдел, которого раньше не было.

Вместе с президентом клуба Ильей Геркусом весь этот период работали по иностранцам на две позиции – нападающий и 10‑й номер, распасовщик, которых в России нет за любые деньги.

По остальным позициям мы ведем переговоры с россиянами, людьми, которые не подходят под формулировку «легионер» – игроки из Белоруссии, Казахстана, почти все игроки сборной.

Не все просто, потому что все понимают ситуацию, в которой находится «Торпедо», но мы ведем систематическую политику. Это система голосования, где должно совпасть три галочки, прежде чем совет директоров одобрит (трансфер).

– Какого нападающего ищете?

– Мы отталкиваемся от стиля игры команды. Если в «Ахмате» мы 32-35 раз доставляли мяч в штрафную, нам нужен был нападающий, который бы завершал эти усилия.

Сейчас мы максимум 15 раз заходим в штрафную, нам необходим форвард, который сам может сделать гол. Он должен быть со скоростью, дриблингом, уметь реализовывать моменты.

(Максим) Турищев в семи играх пять раз выходил один на один, но реализации не было.

Аренда или полноценные трансферы? Это вопрос к совету директоров.

  • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 17 туров.
  • Москвичи набрали 6 очков, отставание от спасительного 12-го места – 13 баллов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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odessakmv
1672309179
нам необходим форвард, который сам может сделать гол. Он должен быть со скоростью, дриблингом, уметь реализовывать моменты там этот, как его, ну такой: набриолиненный лавочник из португалии, вроде еще контракт с нищебродами из ОАЭ за 200 уе не подписал. Можете перехватить
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DOCTOR PENALTY
1672584094
Верю, что Талалаев на правильном пути, но не верю, что он переиграет жулика Герпеса.
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