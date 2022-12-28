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    Аршавин: «Мое спортивное естество против перехода России в Азию»

    Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    – Внутренне готовы к футбольному переходу в Азию?

    – Мое спортивное естество против. Если придется, никуда не денешься, но привлекательной эту идею не назову.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Итоговое решение по переходу РФС из Европы в Азию будет принято до 31 декабря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1320

      ruded 14 минут назад

      Тухлодыр о чем вообще? Разве теперь не нужно делать презентацию молодым игрокам, чтобы они могли обустроить себе спортивную карьеру?

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      Рейтинг: +12455

      Алексей З 18 минут назад

      Россия - это Европа.
      Так было и будет всегда.
      Сейчас "чёрная полоса", но надо перетерпеть и ждать "Светлую ".
      Когда в центре Европы погибают , можно и без международных игр побыть. Там гораздо тяжелее и драматичнее.

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      Рейтинг: +1320

      ruded > Алексей З 13 минут назад

      футбол - это бизнес, а для игроков еще и карьера. Позвольте ребятам зарабатывать.

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      Рейтинг: +12455

      Алексей З > ruded 4 секунды назад

      Сегодня прочёл , что Тюкавин в месяц получает 5 лямов рублей.
      Как вы думаете он достоин этих денег ?
      Думаю не бедствует , так что ваша забота о НАШИХ игроках выглядит ну очень странно.

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      Рейтинг: +1539

      aubergine 27 минут назад

      Вот и мне как-то поперёк души возможный переход в азиатский футбол, если нас вообще туда пустят. И получается как, у нашего футбола две перспективы на ближайшее время: либо играть официальные матчи с азиатами, либо не играть официальные матчи вообще. Такая альтернатива ассоциируется с выражением "Любила жаба гадюку", если вы понимаете о чём я.

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      Рейтинг: +699

      111ax 51 минуту назад

      будет еще более позорно там из групп не выходить, хотя это вполне реально при таких-то результатах с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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