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  • Аршавин: «Мое спортивное естество против перехода России в Азию»

Аршавин: «Мое спортивное естество против перехода России в Азию»

28 декабря 2022, 18:50
4

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Внутренне готовы к футбольному переходу в Азию?

– Мое спортивное естество против. Если придется, никуда не денешься, но привлекательной эту идею не назову.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Итоговое решение по переходу РФС из Европы в Азию будет принято до 31 декабря.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей
Комментарии (4)
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111ax
1672245695
будет еще более позорно там из групп не выходить, хотя это вполне реально при таких-то результатах с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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aubergine
1672247122
Вот и мне как-то поперёк души возможный переход в азиатский футбол, если нас вообще туда пустят. И получается как, у нашего футбола две перспективы на ближайшее время: либо играть официальные матчи с азиатами, либо не играть официальные матчи вообще. Такая альтернатива ассоциируется с выражением "Любила жаба гадюку", если вы понимаете о чём я.
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ruded
1672247929
Тухлодыр о чем вообще? Разве теперь не нужно делать презентацию молодым игрокам, чтобы они могли обустроить себе спортивную карьеру?
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Кузьмич на трибуне
1672249326
Многие ,в том числе и Аршавин ещё не до конца осознали, что Европа под полным диктатом из США, не имея право на собственное мнение, не могут пойти против воли Америки. Именно поэтому Россию исключили из УЕФА. Именно поэтому нам не дадут шансов туда вернуться, хотя возможно поставят условие-только под радужным флагом. Без гимна России .
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