Аршавин: «Мое спортивное естество против перехода России в Азию»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Внутренне готовы к футбольному переходу в Азию?

– Мое спортивное естество против. Если придется, никуда не денешься, но привлекательной эту идею не назову.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Итоговое решение по переходу РФС из Европы в Азию будет принято до 31 декабря.

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