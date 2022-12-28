Аршавин: «Мое спортивное естество против перехода России в Азию»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Внутренне готовы к футбольному переходу в Азию?
– Мое спортивное естество против. Если придется, никуда не денешься, но привлекательной эту идею не назову.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Итоговое решение по переходу РФС из Европы в Азию будет принято до 31 декабря.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Матч ТВ»