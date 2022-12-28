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    «Потенциальная суперзвезда». Агент назвал сильные стороны Ренана, который близок к переходу в «Зенит»

    Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход защитника «Коринтианса» Роберта Ренана в «Зенит».

    — Ренан — большой талант. Наверное, целесообразно его купить, когда еще цена не очень высока. Потом придется очень много платить.

    Все в Бразилии признают, что Ренан — потенциальная суперзвезда. Он очень техничный, у него скорость. Хоть Ренан и молод, но играет очень зрело.

    — Ренан не может зачахнуть в России? Все-таки другие условия, другая страна. А ему всего 19 лет.

    — Вы правы. Но с другой стороны, он еще очень молод. В таком возрасте адаптация намного легче. Это уже практикуется в Европе: брать очень молодых игроков, иногда в 16-17 лет, чтобы они быстрее приспособились.

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    Источник: «РБ Спорт»

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