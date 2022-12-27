Колосков предположил, почему РФС перенес голосование по переходу России в Азию

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал перенос голосования исполкома РФС по выходу из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мне трудно сказать, почему решили перенести голосование. Нужно спрашивать у людей, которые принимали решение о переносе.

На самом исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию. Понятно, что возникает много вопросов — главный из них — примут ли Россию в Азию? Многие задаются этим вопросом.

Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации», — сказал Колосков.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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