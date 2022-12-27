Губерниев: «Россия – европейская страна! Переход в Азию – непростительная ошибка!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поддержал экс-игрока сборной России Андрея Аршавина, который выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Аршавин – молодец! Россия – европейская страна! Переход нашего футбола в Азию – непростительная ошибка!» – написал Губерниев в телеграме.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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