Губерниев: «Россия – европейская страна! Переход в Азию – непростительная ошибка!»

Губер, ты молодец! Надо бить во все колокола, но не допустить перехода в Азию. Нынешний кошмар рано или поздно кончится и мы вернемся в международный футбол в статусе страны члена УЕФА. Переход в Азию ради мифического попадания на ЧМ-2026 - это дурь. Надо еще, чтобы нас допустили до участия в отборе, потом его выиграть. И даже если эти два условия будут в нашу пользу, мы можем на ЧМ, что бывало ранее и не раз обложаться и даже не выйдем из группы. Так ради чего переход в Азию?!. Мы больше потеряем - еврокубки, ЧМ-Европы, контакты с клубами, игроками и т.д. Как итог - падение нашего футбола в яму, из которой нынешнее поколении уж точно не выберется.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поддержал экс-игрока сборной России Андрея Аршавина, который выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Аршавин – молодец! Россия – европейская страна! Переход нашего футбола в Азию – непростительная ошибка!» – написал Губерниев в телеграме.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.
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