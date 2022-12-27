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    Аршавин прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азию

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что РФС не стоит переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Я интуитивно никуда бы не дергался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодежи.

    Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики», — сказал Аршавин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36

      ARSENAL LONDONN 1 час назад

      В Азии нас тоже заблокируют, там же Япония и Австралия, нет вариантов!

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      Рейтинг: +1505

      Тазит > ARSENAL LONDONN 1 час назад

      Наверное, люди, которые затеяли этот переход, за прошедшее время имели контакты с азиатскими федерациями и получили какие-то гарантии, что в Азии нам дадут играть и если это так и мы сможем играть, то переход оправдан и нужен, ну а если это обычное "на авось", то рискуем сесть в лужу с этим переходом.

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      Рейтинг: +765

      Suvorov51 1 час назад

      Ну молодец Андрюха, вот что на поле был с головой, что и сейчас дело говоришь, УВАЖУХА за такие слова

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