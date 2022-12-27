Аршавин прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азию

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что РФС не стоит переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я интуитивно никуда бы не дергался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодежи.

Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики», — сказал Аршавин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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