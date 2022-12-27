Сегодня РФС примет решение о переходе в Азию

Да, скифы мы...Да азиаты мы... Тьфу... (прости господи)
Ситуация с возможным переходом российского футбола из Европы в Азию разрешится сегодня, 27 декабря.
В минувшую пятницу об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.
- Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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