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    Сегодня РФС примет решение о переходе в Азию

    Ситуация с возможным переходом российского футбола из Европы в Азию разрешится сегодня, 27 декабря.

    В минувшую пятницу об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5305

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Да, скифы мы...Да азиаты мы... Тьфу... (прости господи)

      0
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      Рейтинг: +6841

      mamba9090909 > Дядя Серёжа 1 час назад

      По расположению территории страны, можно сказать и так, азиаты мы. 78% в Азии, 22% в Европе.

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      Рейтинг: +1005

      сутулая собака и лисы > mamba9090909 1 час назад

      стоит смотреть по расположению топ команд РПЛ.
      СПБ, Москва, Ростов, Краснодар в европе.
      посидеть бы им на жопке еще годик-два, а потом принимать столь радикальные решения.
      не обеднеют.
      мне понравилась идея с участием РФ в копа америка.

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