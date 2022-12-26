Защитник «Факела» Суслов: «У меня дефицитная позиция. Хочется попасть в сборную России»

Защитник «Факела» Кирилл Суслов объяснил, почему вернулся в Россию из Норвегии.

– Ты попал в символическую сборную первой лиги по итогам сезона. Почему не остался в Норвегии?

– Ты знаешь, у меня была мечта вернуться в Россию и проявить себя в Премьер-лиге. Я понимал, что моя позиция достаточно дефицитная, и мне очень хотелось и по-прежнему хочется попасть в сборную России.

Я в 31 год профессионально отношусь к футболу, поэтому не теряю надежды сыграть за свою страну. И своей работой я хочу показать, чтобы на меня обратили внимание.

И в Норвегию я переезжал, чтобы обратить на себя внимание клубов РПЛ. Так всe и получилось, просто в «Амкаре» я получил травму на сборе и сыграл всего один матч в стыковых. Так бы, может, было бы побольше вариантов в Премьер-лиге.

Суслов – воспитанник ЦСКА.

Его основная позиция – центральный защитник.

В этом сезоне игрок провел 15 матчей и сделал 1 ассист.

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