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    Защитник «Факела» Суслов: «У меня дефицитная позиция. Хочется попасть в сборную России»

    Защитник «Факела» Кирилл Суслов объяснил, почему вернулся в Россию из Норвегии.

    – Ты попал в символическую сборную первой лиги по итогам сезона. Почему не остался в Норвегии?

    – Ты знаешь, у меня была мечта вернуться в Россию и проявить себя в Премьер-лиге. Я понимал, что моя позиция достаточно дефицитная, и мне очень хотелось и по-прежнему хочется попасть в сборную России.

    Я в 31 год профессионально отношусь к футболу, поэтому не теряю надежды сыграть за свою страну. И своей работой я хочу показать, чтобы на меня обратили внимание.

    И в Норвегию я переезжал, чтобы обратить на себя внимание клубов РПЛ. Так всe и получилось, просто в «Амкаре» я получил травму на сборе и сыграл всего один матч в стыковых. Так бы, может, было бы побольше вариантов в Премьер-лиге.

    • Суслов – воспитанник ЦСКА.
    • Его основная позиция – центральный защитник.
    • В этом сезоне игрок провел 15 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: Metaratings

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    26.12.2022 23:53
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