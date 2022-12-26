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    Семин: «Хвича ничем не уступает Марадоне»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

    «Сравнения Хвичи с Марадоной? Думаю, это не перебор. Он скромный парень, голова у него не закружится.

    У Хвичи хорошее окружение, он ничем не уступает Марадоне: бежит не слабее, возможно, на дистанции быстрее.

    Хвича сейчас стал терпеливее к ударам по сравнению с тем, что было в России.

    Каждое столкновение – он падал, лежал, ждал доктора. А здесь он всe убрал», – сказал Сeмин.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3601

      АртурZaСМ 1 минуту назад

      Пфф, где Марадона и где Хвича... Семён поплыл под старость лет...

      0
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      Рейтинг: +16577

      NewLife 43 минуты назад

      Скажи это аргентинцам и убегай)

      0
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      Рейтинг: +759

      Suvorov51 2 часа назад

      Юрий Павлович, не узнаю вас, все время считал, что вы не глупит, а вот и нет, тоже иногда себе позволяете, вот если бы это сказал Флюгер-Орлов, можно было бы посмеяться, но от вас не ожидал, но у каждого свое мнение

      1
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      Рейтинг: +7942

      piligrim1986 3 часа назад

      деменция у палыча?

      1
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      Рейтинг: +1773

      jek718875 3 часа назад

      Да он круче!

      0
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      Рейтинг: +912

      Fialet > jek718875 1 час назад

      Ваще космас, дайти грузину залатой мячь.

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      Рейтинг: +1773

      jek718875 > Fialet 1 час назад

      Золотой,нет,бриллиантовый

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