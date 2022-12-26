Семин: «Хвича ничем не уступает Марадоне»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Сравнения Хвичи с Марадоной? Думаю, это не перебор. Он скромный парень, голова у него не закружится.

У Хвичи хорошее окружение, он ничем не уступает Марадоне: бежит не слабее, возможно, на дистанции быстрее.

Хвича сейчас стал терпеливее к ударам по сравнению с тем, что было в России.

Каждое столкновение – он падал, лежал, ждал доктора. А здесь он всe убрал», – сказал Сeмин.

В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

«Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.

Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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