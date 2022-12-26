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Семин: «Хвича ничем не уступает Марадоне»

26 декабря 2022, 12:39
10

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Сравнения Хвичи с Марадоной? Думаю, это не перебор. Он скромный парень, голова у него не закружится.

У Хвичи хорошее окружение, он ничем не уступает Марадоне: бежит не слабее, возможно, на дистанции быстрее.

Хвича сейчас стал терпеливее к ударам по сравнению с тем, что было в России.

Каждое столкновение – он падал, лежал, ждал доктора. А здесь он всe убрал», – сказал Сeмин.

  • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
  • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
  • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Италия. Серия А Наполи Кварацхелия Хвича Семин Юрий Марадона Диего
Комментарии (10)
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jek718875
1672049245
Да он круче!
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piligrim1986
1672050637
деменция у палыча?
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NewLife
1672058889
Скажи это аргентинцам и убегай)
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АртурZaСМ
1672061406
Пфф, где Марадона и где Хвича... Семён поплыл под старость лет...
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kotmyshka
1672061752
Абсолютно разные, нечего сравнивать.
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Garrincha58
1672062511
Сёмин уже совсем из ума выжил как можно сравнивать гения с колхозом
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Krics
1672065118
Следующий ЧМ известен,ихмо.
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