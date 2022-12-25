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    Ещенко: «Нам нужно идти в Азию и играть международные турниры»

    Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко поддерживает возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Не нужно ждать. Надо идти в Азию и играть международные матчи и турниры. Почему нет? Если есть вариант играть в Азии, то почему нет? Спорт должен быть вне политики, но если уж так получилось... Надо искать варианты в Азии», – сказал Ещенко.

    • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
    • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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