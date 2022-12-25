«Вау! Это как?». Майка Ричардс – о своей зарплате в «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал о зарплате в клубе.

«Моя недельная зарплата в «Сити» постепенно росла. Она доходила до 282 тысяч евро в неделю. Когда получил эту сумму, я думал: «Вау! Это как?».

Я пошел и купил себе «Феррари». При этом у меня уже были Range Rover и Aston Martin.

Еще я купил дом с тремя спальнями за 3,4 миллиона евро. Но вы никогда не будете довольны. Всегда хочется большего», – сказал Ричардс.

Игрок завершил карьеру в 2019 году.

За «Сити» Ричардс выступал в 2005-2015 годах.

Игрок брал с манчестерцами АПЛ.

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