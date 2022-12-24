Кавазашвили: «Россия ничего не боится! Найдeм друзей, которые нас понимают и поддерживают»

назови этих адекватных мужиков-друзей!
Эритрея!Никарагуа!Северная Корея!Сирия!Беларусь!Мьянма!
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о вероятности ухода российского футбола из Европы в Азию.
«Раз обещали принять решение до 31 декабря, значит, есть задатки и логика. Сомневаюсь, что нам разрешат вернуться в европейскую часть международных турниров.
Получается, круг вокруг России сжимается. Но Россия ничего не боится! Мы найдeм среди многочисленных стран партнeров и друзей, которые нас понимают и поддерживают.
Как бы они ни назывались, мы будем вместе с ними играть. Сегодня РФС находится в очень сложной ситуации – нас искусственно отстранили от футбола.
Никто вам не скажет, что нас ждeт впереди. Но попытку искать нужно, чтобы с кем-то объединяться и вхолостую не работать.
Нельзя замкнуться в своeм чемпионате и кубке! Посмотрим, что будет дальше», – сказал Кавазашвили.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.
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https://www.championat.com/football/news-4938339-kavazashvili-rossiya-nichego-ne-boitsya-najdyom-druzej-kotorye-nas-ponimayut-i-podderzhivayut.html?utm_source=copypaste