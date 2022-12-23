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    В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Рэшфорда

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может остаться в клубе на длительный срок.

    На этой неделе с 25-летним футболистом продлили контракт до 2024 года, воспользовавшись соответствующей опцией.

    Теперь цель «МЮ» – заключить с собственным воспитанником долгосрочный договор.

    Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг видит в Рэшфорде важную часть будущего проекта. Он хочет сохранить форварда любой ценой.

    • В этом сезоне англичанин забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
    • Об интересе к нему говорил президент «ПСЖ».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    23.12.2022 22:18
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