В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может остаться в клубе на длительный срок.

На этой неделе с 25-летним футболистом продлили контракт до 2024 года, воспользовавшись соответствующей опцией.

Теперь цель «МЮ» – заключить с собственным воспитанником долгосрочный договор.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг видит в Рэшфорде важную часть будущего проекта. Он хочет сохранить форварда любой ценой.

В этом сезоне англичанин забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

Об интересе к нему говорил президент «ПСЖ».

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