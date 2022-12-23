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В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Рэшфорда

23 декабря 2022, 22:18
1

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может остаться в клубе на длительный срок.

На этой неделе с 25-летним футболистом продлили контракт до 2024 года, воспользовавшись соответствующей опцией.

Теперь цель «МЮ» – заключить с собственным воспитанником долгосрочный договор.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг видит в Рэшфорде важную часть будущего проекта. Он хочет сохранить форварда любой ценой.

  • В этом сезоне англичанин забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
  • Об интересе к нему говорил президент «ПСЖ».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус
Комментарии (1)
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моэм
1671912086
С этим , вечно " подающим надежду" связывать будущее МЮ ?....ну с таким подходом МЮ будет только подавать надежды на титул в АПЛ и ЛЧ....Решфорд уже давно не соответствует уровню МЮ
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