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    Юран: «Химки» ждет прямой вылет в Первую лигу. Я уверен в этом»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что подмосковная команда не сможет сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

    «У меня со всеми игроками, с которыми я работал, остаются хорошие отношения. Печально, что «Химки» планируют расставаться со своими лидерами.

    Команду ждет прямой вылет в Первую лигу. Я в этом уверен. Те футболисты, от которых отказываются, могли бы помочь решить задачу сохранения места в РПЛ.

    Сейчас выбран путь в никуда. А парни будут востребованы и в других клубах РПЛ», – сказал Юран.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
    • С сентября химчан возглавляет Спартак Гогниев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1754

      jek718875 9 минут назад

      Ему можно верить,так оно и будет

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