Юран: «Химки» ждет прямой вылет в Первую лигу. Я уверен в этом»

Ему можно верить,так оно и будет
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что подмосковная команда не сможет сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/23.
«У меня со всеми игроками, с которыми я работал, остаются хорошие отношения. Печально, что «Химки» планируют расставаться со своими лидерами.
Команду ждет прямой вылет в Первую лигу. Я в этом уверен. Те футболисты, от которых отказываются, могли бы помочь решить задачу сохранения места в РПЛ.
Сейчас выбран путь в никуда. А парни будут востребованы и в других клубах РПЛ», – сказал Юран.
- «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в 17 турах.
- С сентября химчан возглавляет Спартак Гогниев.
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