Юран: «Химки» ждет прямой вылет в Первую лигу. Я уверен в этом»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что подмосковная команда не сможет сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«У меня со всеми игроками, с которыми я работал, остаются хорошие отношения. Печально, что «Химки» планируют расставаться со своими лидерами.

Команду ждет прямой вылет в Первую лигу. Я в этом уверен. Те футболисты, от которых отказываются, могли бы помочь решить задачу сохранения места в РПЛ.

Сейчас выбран путь в никуда. А парни будут востребованы и в других клубах РПЛ», – сказал Юран.

«Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.

Команда набрала 12 очков в 17 турах.

С сентября химчан возглавляет Спартак Гогниев.

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