«Что лучше – лечиться или умереть?». Федун – о переходе РФС в Азию

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поддерживает возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Что лучше – лечиться с надеждой на выздоровление или умереть, просто ничего не делая?» – сказал Федун.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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