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    «Что лучше – лечиться или умереть?». Федун – о переходе РФС в Азию

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поддерживает возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    «Что лучше – лечиться с надеждой на выздоровление или умереть, просто ничего не делая?» – сказал Федун.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6816

      mamba9090909 1 минуту назад

      Топтаться на месте и гнить в собственном чемпионате, поскольку в УЕФА играть нам не светит в ближайшие 5 - 6 лет, это безумство. Если есть возможность играть в Азии, надо воспользоваться этой возможностью.

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