«Ахмат» выступит за переход России в Азию на исполкоме РФС

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о позиции клуба по возможному переходу России из УЕФА в АФК.

«Ахмат» скорее за переход в Азию или против? «Ахмат» смотрит не скорее, а «за». Судя по всему, в Европу нас в ближайшее время не пустят. А в очереди стоять мы не должны. Клубам нужно с кем-то соревноваться. Мы будем поддерживать эту позицию», — сказал Айдамиров.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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