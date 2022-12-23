Боссы УЕФА выступают против ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола

Что-то не слышно никаких официальных заявлений и сожалений по поводу ухода в Азию. Скорее всего они думают - "баба с возу, кобыле легче". Потому что много стран в Европе, которые с нами по известным причинам играть не хотят. Зачем УЕФА это головняк? Валите в Азию и потихоньку деградируйте там.
В руководстве УЕФА не хотят, чтобы РФС перешел в Азиатскую конфедерацию футбола. Такое решение может быть принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.
«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнeт снова интегрироваться в европейский.
Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — сообщил источник «Чемпионата».
- Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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