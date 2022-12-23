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    Боссы УЕФА выступают против ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола

    В руководстве УЕФА не хотят, чтобы РФС перешел в Азиатскую конфедерацию футбола. Такое решение может быть принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.

    «УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнeт снова интегрироваться в европейский.

    Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — сообщил источник «Чемпионата».

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +388

      aldo conte 27 минут назад

      Что-то не слышно никаких официальных заявлений и сожалений по поводу ухода в Азию. Скорее всего они думают - "баба с возу, кобыле легче". Потому что много стран в Европе, которые с нами по известным причинам играть не хотят. Зачем УЕФА это головняк? Валите в Азию и потихоньку деградируйте там.

      0
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      Рейтинг: +791

      Dimonadze 28 минут назад

      Вот и попали во френдзону)))
      Мы с тобой встречаться не хотим, но и ты ни с кем не встречайся

      1
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      Рейтинг: +27823

      JTherry 34 минуты назад

      для УЕФА главный "репутационный удар" - потеря финансовой составляющей от Российских спонсоров...

      5
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      Рейтинг: +2790

      nemolod 38 минут назад

      Лицемеры! Типа вы деньги платите,а вот в турнирах не играйте,пока мы вам не разрешим! (Когда-нибудь лет так через 5-10)

      5
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      Рейтинг: +12477

      Алексей З 45 минут назад

      Источник чемпионата сидит в белокаменной ?
      Мой источник ( ОБС ) сообщил , что в УЕФА пох что решит РФС.

      0
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      Рейтинг: +488

      Таврида > Алексей З 30 минут назад

      РФС вообще пох на тебя и твои источники информации.

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      Рейтинг: +5514

      TOMSON 55 минут назад

      Уходить надо. Вообще все дела с Европой прекращать надо. Очень себя отвратительно ведут по отношению к другим странам считая себя «цивилизованными».

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