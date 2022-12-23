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  • Боссы УЕФА выступают против ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола

Боссы УЕФА выступают против ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола

23 декабря 2022, 10:30
15

В руководстве УЕФА не хотят, чтобы РФС перешел в Азиатскую конфедерацию футбола. Такое решение может быть принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.

«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнeт снова интегрироваться в европейский.

Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — сообщил источник «Чемпионата».

  • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (15)
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TOMSON
1671781926
Уходить надо. Вообще все дела с Европой прекращать надо. Очень себя отвратительно ведут по отношению к другим странам считая себя «цивилизованными».
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nemolod
1671782917
Лицемеры! Типа вы деньги платите,а вот в турнирах не играйте,пока мы вам не разрешим! (Когда-нибудь лет так через 5-10)
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JTherry
1671783191
для УЕФА главный "репутационный удар" - потеря финансовой составляющей от Российских спонсоров...
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Dimonadze
1671783499
Вот и попали во френдзону))) Мы с тобой встречаться не хотим, но и ты ни с кем не встречайся
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aldo conte
1671783554
Что-то не слышно никаких официальных заявлений и сожалений по поводу ухода в Азию. Скорее всего они думают - "баба с возу, кобыле легче". Потому что много стран в Европе, которые с нами по известным причинам играть не хотят. Зачем УЕФА это головняк? Валите в Азию и потихоньку деградируйте там.
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derrik2000
1671790709
Во! "Уже теплее", как сказал Горбатый Шарапову при "знакомстве". )) Тут давеча всякие "знающие" писали, что нельзя осуществить этот переход: дескать, ФИФА - наиглавнейший в футбольном мире и ни в азиатских кубках, ни в чемпионате Азии клубам и сборной играть не разрешит, и поэтому как сейчас сидим "на паперти", так и в случае перехода будем там сидеть. ХРЕН В СУМКУ! Если с участием на ЧМ в НЫНЕШНЕЙ международной обстановке действительно ПОКА ничего не понятно, то участие наших клубов в азиатских кубках и сборной чемпионате Азии НИКТО запретить не может кроме азиатской конфедерации футбола. В Азии, как я понимаю, "почва уже прозондирована". )) На сегодняшний день уход в азиатскую конфедерацию, думаю. наилучший вариант.
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lek!
1671793422
Нужно переходить и играть , а не ждать пока эти геи разрешат нам вернуться обратно .
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alp
1671795772
надо переходить. играть в европе нам не дадут ближайшие несколько лет. АФК отличная альтернатива да и, кроме того, прецедент. Правильно говорит источник про репутационные потери, не говоря уже о финансовых
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