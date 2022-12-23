Боссы УЕФА выступают против ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола

В руководстве УЕФА не хотят, чтобы РФС перешел в Азиатскую конфедерацию футбола. Такое решение может быть принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.

«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнeт снова интегрироваться в европейский.

Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — сообщил источник «Чемпионата».

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно