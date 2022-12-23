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    Ни одна страна не выходила из УЕФА за всю историю. Россия может стать первой

    Сегодня, 23 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Важно, что за всю историю существования УЕФА, из ассоциации не выходила ни одна страна. А так как не было такого прецедента, то и не очень понятна процедура выхода», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7387

      Старикан 3 минуты назад

      Очень много всякого в последнее время случается в первый раз... поэтому и переход в Азию вполне вероятен! Но это путь в никуда!

      0
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      Рейтинг: +12

      gamer66 26 минут назад

      Как ГОЛОВА скажет, так и будет.

      0
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      Рейтинг: +388

      aldo conte 39 минут назад

      Казахстан - чисто азиатская страна перешел в УЕФА. А Россия стремится туда, откуда другие уходят. Переход в Азию - это потери по всем позициям - от интереса к футболу, до доходов клубов. Безумство, что тут скажешь.

      0
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      Рейтинг: +703

      7:1 1 час назад

      зато израиль помотало и по азии и по океании, в итоге перебрались в уефу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2047

      almanev 1 час назад

      Мля, ну какая Азия...

      2
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      Рейтинг: +10999

      alp 1 час назад

      Важно, что за всю историю существования ,УЕФА еще ни одну страну не исключала просто так, по беспределу".

      1
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      Рейтинг: +358

      Кирилл Михайлов > alp 1 час назад

      "просто так" ничего не бывает. Но согласен, что спортсмены не виноваты

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12477

      Алексей З > alp 38 минут назад

      Нинкто и на соседей просто так по беспределу не нападал.
      Появился повод.

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      Рейтинг: +850

      Спартач80 > Алексей З 6 минут назад

      Ты это сербам расскажи,либерда отбитая.

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