Ни одна страна не выходила из УЕФА за всю историю. Россия может стать первой

Сегодня, 23 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Важно, что за всю историю существования УЕФА, из ассоциации не выходила ни одна страна. А так как не было такого прецедента, то и не очень понятна процедура выхода», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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