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  • Ванда Нара хочет отсудить у Икарди имущество на 100 миллионов. Пара разводится

Ванда Нара хочет отсудить у Икарди имущество на 100 миллионов. Пара разводится

23 декабря 2022, 08:10

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди разводится с Вандой Нарой.

По информации Ole, экс-супруга аргентинца рассчитывает получить половину совместного имущества, включая прибыль Икарди за всю его карьеру.

Нара хочет отсудить у Икарди имущество на 100 миллионов долларов. Кроме того, они должны будут определить, с кем будут проживать их две дочери, а также согласовать размер алиментов.

  • Права на форварда принадлежат «ПСЖ».
  • Икарди и Нара создали семью в 2014 году.
  • В октябре 2021-го Ванда публично обвинила футболиста в измене.

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Источник: Ole
Турция. Суперлига Галатасарай Икарди Мауро
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