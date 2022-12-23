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    Ванда Нара хочет отсудить у Икарди имущество на 100 миллионов. Пара разводится

    Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди разводится с Вандой Нарой.

    По информации Ole, экс-супруга аргентинца рассчитывает получить половину совместного имущества, включая прибыль Икарди за всю его карьеру.

    Нара хочет отсудить у Икарди имущество на 100 миллионов долларов. Кроме того, они должны будут определить, с кем будут проживать их две дочери, а также согласовать размер алиментов.

    • Права на форварда принадлежат «ПСЖ».
    • Икарди и Нара создали семью в 2014 году.
    • В октябре 2021-го Ванда публично обвинила футболиста в измене.

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    Источник: Ole

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