Ванда Нара хочет отсудить у Икарди имущество на 100 миллионов. Пара разводится

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди разводится с Вандой Нарой.

По информации Ole, экс-супруга аргентинца рассчитывает получить половину совместного имущества, включая прибыль Икарди за всю его карьеру.

Нара хочет отсудить у Икарди имущество на 100 миллионов долларов. Кроме того, они должны будут определить, с кем будут проживать их две дочери, а также согласовать размер алиментов.

Права на форварда принадлежат «ПСЖ».

Икарди и Нара создали семью в 2014 году.

В октябре 2021-го Ванда публично обвинила футболиста в измене.

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