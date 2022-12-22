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  • Кавазашвили: «Европа – дикие неуправляемые гномы, проститутки, звери! Они хотят нас уничтожить»

Кавазашвили: «Европа – дикие неуправляемые гномы, проститутки, звери! Они хотят нас уничтожить»

22 декабря 2022, 23:47
18

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что РФС стоит перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если бы вас били по заднице каждый день с утра до вечера, что бы вы делали? Правильное решение – не приходить в это место на следующий день. Это корректное действие, не надо больше ходить к ним.

Я вот не пойму, когда такое было, что бы русских считали галимой нацией? Европейцы пугают своих детей, говоря про наш народ. Это полное безобразие!

Это все последствие ненормальной европейской политики. Мы разве должны к ним лезть, стоять на коленях и креститься перед ними? Мы никогда не будем молиться перед этими людьми.

Россия – гордая страна, мы – страна возможностей! Европа – дикие неуправляемые гномы, проститутки, звери! Об этом говорят их законы, которые они принимают у себя дома.

Бог создал Адама и Еву, а европейцы пытаются переродиться. Они хотят нас уничтожить, лишить права торговли и общения, но мы этого не позволяем, доказывая, какой мы сильнейший народ с богатой землей.

У нас есть таблица Менделеева, есть все! Они это никак не переживут, а мы будем жить и трудиться! РФС можно спокойно уходить в азиатский футбол.

Мы найдем свое место в мировом футболе – какая разница, где играть? Давайте перейдем в Азию. Мы будем показывать хорошие результаты и в других конфедерациях.

Хоть в Европе и более сильные команды, но мы не пропадем!» – сказал Кавазашвили.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (18)
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ВетеR
1671745500
ипанутый дед опять не принял лекарства
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derrik2000
1671749960
Очень эмоционально, но по существу согласен.
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neim
1671751893
Анзор в чем-то прав. " ... проститутки, звери! Они хотят нас уничтожить» ... " Но в чем-то и не прав: " ... неуправляемые гномы ... " Вот тут не соглашусь. Вполне себе управляемые, правда из-за океана.
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Дядя Серёжа
1671763507
Нахрена Пётр Алексеевич окно в Европу долбил?
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Добрый Бобер
1671764732
"Тихо шифером шурша..."
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ААМ
1671766146
Кавазашвили выжил из ума "окончательно и бесповоротно"
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ААМ
1671766301
Глупый дед забыл или не понимает, что у РФС конфликт не с УЕФА, а с ФИФА, а значит переход в Азию ничего не даст.
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Непутриот
1671766934
Маразм у нас передается из Кремля с самого верха к спортсменам и артистам!
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Viper for CSKA
1671773444
"Европейцы пугают своих детей, говоря про наш народ." Ну да, у нас же не вещают из каждого утюга про страшную НАТУ, которая спит и видит как Россиюшку загубить своими нетрадиционными ценностями. Как же всё таки патриотические мракобесы обожают лицемерить.
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rash1959
1671779304
Дед не просто свихнулся, а банально ипа-улся. А таблицу Менделеева пусть себе в жо-у запихивает вместо завтрака.
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