Кавазашвили: «Европа – дикие неуправляемые гномы, проститутки, звери! Они хотят нас уничтожить»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что РФС стоит перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если бы вас били по заднице каждый день с утра до вечера, что бы вы делали? Правильное решение – не приходить в это место на следующий день. Это корректное действие, не надо больше ходить к ним.

Я вот не пойму, когда такое было, что бы русских считали галимой нацией? Европейцы пугают своих детей, говоря про наш народ. Это полное безобразие!

Это все последствие ненормальной европейской политики. Мы разве должны к ним лезть, стоять на коленях и креститься перед ними? Мы никогда не будем молиться перед этими людьми.

Россия – гордая страна, мы – страна возможностей! Европа – дикие неуправляемые гномы, проститутки, звери! Об этом говорят их законы, которые они принимают у себя дома.

Бог создал Адама и Еву, а европейцы пытаются переродиться. Они хотят нас уничтожить, лишить права торговли и общения, но мы этого не позволяем, доказывая, какой мы сильнейший народ с богатой землей.

У нас есть таблица Менделеева, есть все! Они это никак не переживут, а мы будем жить и трудиться! РФС можно спокойно уходить в азиатский футбол.

Мы найдем свое место в мировом футболе – какая разница, где играть? Давайте перейдем в Азию. Мы будем показывать хорошие результаты и в других конфедерациях.

Хоть в Европе и более сильные команды, но мы не пропадем!» – сказал Кавазашвили.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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