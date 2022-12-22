Карпин: «ЧМ-2022 я смотрел очень избирательно. Все болели за Аргентину из-за Месси»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о прошедшем чемпионате мира-2022.
«Чемпионат мира смотрел очень избирательно. На групповой стадии буквально несколько матчей посмотрел.
С 1/4 финала смотрел больше игр, но и то не все. Финал, естественно, смотрел.
Переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную.
Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную Аргентины из‑за Месси.
Кого бы я взял из ЧМ‑2022 в «Ростов»? Очень много футболистов, которые могли усилить команду», – сказал Карпин.
- ЧМ-2022 завершился в воскресенье, 18 декабря.
- Аргентина выиграла турнир, победив в серии пенальти Францию.
- Месси признан лучшим игроком чемпионата мира.
- Испания вылетела с мундиаля от Марокко на стадии 1/8 финала.
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Источник: «Матч ТВ»