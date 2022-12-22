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    Карпин: «ЧМ-2022 я смотрел очень избирательно. Все болели за Аргентину из-за Месси»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о прошедшем чемпионате мира-2022.

    «Чемпионат мира смотрел очень избирательно. На групповой стадии буквально несколько матчей посмотрел.

    С 1/4 финала смотрел больше игр, но и то не все. Финал, естественно, смотрел.

    Переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную.

    Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную Аргентины из‑за Месси.

    Кого бы я взял из ЧМ‑2022 в «Ростов»? Очень много футболистов, которые могли усилить команду», – сказал Карпин.

    • ЧМ-2022 завершился в воскресенье, 18 декабря.
    • Аргентина выиграла турнир, победив в серии пенальти Францию.
    • Месси признан лучшим игроком чемпионата мира.
    • Испания вылетела с мундиаля от Марокко на стадии 1/8 финала.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16572

      NewLife 54 минуты назад

      Кого волнует, что ты там смотрел, недотренер.

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