Пиняев назвал главное разочарование ЧМ-2022

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев разочарован, что сборная Бразилия вылетела в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

— Можно ли сказать, что вас что-то разочаровало в этом чемпионате мира?

— Нет. Было интересно наблюдать. Наверное, все-таки то, что Бразилия так рано вылетела.

Бразилия в четвертьфинале проиграла в серии пенальти Хорватии.

Бразильцы не брали ЧМ с 2002 года.

Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

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