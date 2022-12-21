Пиняев назвал главное разочарование ЧМ-2022

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев разочарован, что сборная Бразилия вылетела в 1/4 финала чемпионата мира-2022.
— Можно ли сказать, что вас что-то разочаровало в этом чемпионате мира?
— Нет. Было интересно наблюдать. Наверное, все-таки то, что Бразилия так рано вылетела.
- Бразилия в четвертьфинале проиграла в серии пенальти Хорватии.
- Бразильцы не брали ЧМ с 2002 года.
- Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
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Источник: «Спорт-Экспресс»