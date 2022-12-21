Семин назвал лучшего футболиста в мире: «Он много работает на команду»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о нападающем «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси — король? Ну его же признали лучшим игроком чемпионата. Давайте будем говорить, что на сегодня он лучший игрок.

Он стал лучшим, потому что очень много работал на команду на этом чемпионате мира. Команда всегда его искала передачами. Он от партнeров получал много передач. Месси хорош тогда, когда у него мяч. Они использовали его лучшие качества», — сказал Сeмин.

Месси впервые взял ЧМ.

Он признан лучшим игроком турнира.

Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.

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