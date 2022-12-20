«Ни один фильм нельзя так срежиссировать». Семин назвал фантастическим финал ЧМ-2022

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о победе сборной Аргентины над Францией по пенальти в финале ЧМ-2022.

«Может быть, некоторые люди видели другие чемпионаты, но этот финал — фантастический. Ни один, наверное, фильм невозможно так срежиссировать, как было здесь.

Было полнейшее преимущество Аргентины в первом тайме. Казалось, что шансов у французов нет. Дешам делает две великолепные замены — и французы возвращаются в борьбу. Чудо, которое сделал вратарь Аргентины!

Была ошибка тренера Аргентины, который при подаче углового в свои ворота меняет игрока, счeт становится 3:3. Всe было очень интересно и захватывающе.

Может, кто-то скажет, что были лучше финалы. Всe закономерно. В Аргентине есть Месси, есть построенная команда. У Аргентины тренеры — бывшие футболисты. Наверное, их бог отблагодарил», — сказал Сeмин.

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