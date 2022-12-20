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    Иньеста оценил игру Месси на ЧМ-2022

    Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

    «Финал был захватывающим. Здорово, что Месси в конце концов поднял кубок мира над головой. Уверен, он испытывает максимальное счастье.

    Лео сделал для этого всe возможное. Он провeл впечатляющий чемпионат мира», – сказал Иньеста.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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    https://www.championat.com/football/news-4934377-inesta-o-pobede-messi-na-chm-leo-sdelal-vsyo-vozmozhnoe-dlya-etogo.html?utm_source=copypaste

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    Источник: Marca

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