Иньеста оценил игру Месси на ЧМ-2022

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Финал был захватывающим. Здорово, что Месси в конце концов поднял кубок мира над головой. Уверен, он испытывает максимальное счастье.

Лео сделал для этого всe возможное. Он провeл впечатляющий чемпионат мира», – сказал Иньеста.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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