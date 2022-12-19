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    Федерер и Надаль отреагировали на победу Месси на ЧМ-2022

    Легендарные теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль поздравили Лионеля Месси с победой сборной Аргентины на чемпионате мира.

    «Волшебная Аргентина! Месси в очередной раз переосмысливает величие. Наблюдать за тобой – это привилегия. Поздравляю, Лео», – написал Федерер в соцсетях.

    «Поздравляю Аргентину!!! Невероятно счастлив за стольких аргентинских друзей! Отпразднуйте, чемпионы», – говорится в публикации Надаля.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: «Бомбардир»

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