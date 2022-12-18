Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира в Катаре. В финале команда Лионеля Скалони обыграла по пенальти Францию.
Капитан аргентинцев Лионель Месси выиграл первый чемпионат мира в своей карьере. Он сделал дубль в ворота французов.
- Месси играл на пяти чемпионатах мира.
- В 2014-м он доходил до финала, но уступил Германии.
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Источник: «Бомбардир»