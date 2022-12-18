Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира в Катаре. В финале команда Лионеля Скалони обыграла по пенальти Францию.

Капитан аргентинцев Лионель Месси выиграл первый чемпионат мира в своей карьере. Он сделал дубль в ворота французов.

Месси играл на пяти чемпионатах мира.

В 2014-м он доходил до финала, но уступил Германии.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022