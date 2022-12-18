Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ Месси выиграл первый чемпионат мира. Он сделал дубль в финале с Францией

⚡️ Месси выиграл первый чемпионат мира. Он сделал дубль в финале с Францией

18 декабря 2022, 21:00
22

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира в Катаре. В финале команда Лионеля Скалони обыграла по пенальти Францию.

Капитан аргентинцев Лионель Месси выиграл первый чемпионат мира в своей карьере. Он сделал дубль в ворота французов.

  • Месси играл на пяти чемпионатах мира.
  • В 2014-м он доходил до финала, но уступил Германии.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Еще по теме:
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 7
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений 2
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
deinego77@yandex.ru
1671386641
Первый и последний.
Ответить
ruded
1671387018
Мбаппе еще все впереди, хорошо, что гном взял кубок - ему нужнее.
Ответить
kokshareal
1671387042
Всегда болел за реал, но сейчас низкий поклон Месси и Аргентине. Аж до слез. Теперь споры на счёт Месси и Роналду для меня отпадают.
Ответить
aubergine
1671387095
Заслужили аргентинцы. Искренне рад за них, и лично за Месси. Этим титулом он точно уже вписал себя в число лучших игроков за всю историю футбола. Огненный финал, спасибо обеим командам за то, что боролись и играли до последнего. Антифутбола мы сегодня не увидели точно.
Ответить
гууд
1671387177
Ну что пацаны!!??? Я говорил что гному чм подарят ? Не зря его дружба с катаром началась в барсе... дембеле конченый пенальти привёз, что ради бабла и контракта с барсой не сделаешь...
Ответить
Amorphis
1671387829
Величайший, теперь можно возвращаться на Марс)
Ответить
zigbert
1671388367
Очень давно мечтал Месси о этой победе. Теперь мечта осуществилась. В финальном матче он был лучший в Аргентине.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1671388413
меси начинает надоедать. всё о нём. хорошо что последний для него чемп.
Ответить
ARSteven89
1671388559
ВОЛШЕБНАЯ КОНЦОВКА КАРЬЕРЫ ВЕЛИКОГО ФУТБОЛИСТА! ФИНАЛ ПОД НАЗВАНИЕМ - "БОГОЯВЛЕНИЕ НА ЛУСАИЛЕ"!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
8
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
11
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
16
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
30
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
1
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+