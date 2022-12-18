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    ⚡️ Месси выиграл первый чемпионат мира. Он сделал дубль в финале с Францией

    Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира в Катаре. В финале команда Лионеля Скалони обыграла по пенальти Францию.

    Капитан аргентинцев Лионель Месси выиграл первый чемпионат мира в своей карьере. Он сделал дубль в ворота французов.

    • Месси играл на пяти чемпионатах мира.
    • В 2014-м он доходил до финала, но уступил Германии.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1198

      ARSteven89 41 минуту назад

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      Рейтинг: +3806

      minaev23 44 минуты назад

      меси начинает надоедать. всё о нём. хорошо что последний для него чемп.

      0
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      Рейтинг: +61

      fitt > minaev23 12 минут назад

      Заслуженно может закончить карьеру футболиста на этой ноте)

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      Рейтинг: +406

      ursosan > minaev23 9 минут назад

      Хочешь сказать что не заслужено?

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      Рейтинг: +3806

      minaev23 > ursosan 1 минуту назад

      Вытирая ноги об майки соперников и оскорбляя тренера опонентов- меся для меня стал антигероем.Зазвездился .

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      Рейтинг: +99284

      zigbert 44 минуты назад

      Очень давно мечтал Месси о этой победе. Теперь мечта осуществилась. В финальном матче он был лучший в Аргентине.

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      Рейтинг: +77

      SunnyDay 53 минуты назад

      Величайший, теперь можно возвращаться на Марс)

      2
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      Рейтинг: +922

      Riot Zero 1 час назад

      Поздравляю сборную Аргентины со званием старшего лейтенанта. УРА!!!!

      2
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      Рейтинг: +236

      гууд 1 час назад

      Ну что пацаны!!??? Я говорил что гному чм подарят ? Не зря его дружба с катаром началась в барсе... дембеле конченый пенальти привёз, что ради бабла и контракта с барсой не сделаешь...

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      Рейтинг: +922

      Riot Zero > гууд 1 час назад

      А Кристине подарили дилдо.

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      Рейтинг: +77

      SunnyDay > гууд 53 минуты назад

      Откуда ты взялось, ахах

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      Рейтинг: +182

      Sergicious > Riot Zero 36 минут назад

      Криштиану-одинокий волк, которого ненавидят многие, но под тонной такого давления он делал успехи и затыкал всем рты. Это сложно, чтобы понять это нужно самому через это пройти. Есть ещё Мбаппе, который гораздо моложе, который отберёт звание лучшего в истории. Время показывает и будет показывать. Мбаппе можно сказать тоже одинокий волк.

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      Рейтинг: +236

      гууд > SunnyDay 26 минут назад

      Ты е*ло утиное проснулось? Щас бы твой гном слезы вытерал в месте с тобой, а так верблюдов кормит и все хорошо, ему даже шмот соответствующий одели, потому что чм это чм а верблюдов кормить по графику

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      Рейтинг: +236

      гууд > Riot Zero 25 минут назад

      Да это тоже ушлепок редкостный в итоге оказался

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      Рейтинг: +77

      SunnyDay > гууд 23 минуты назад

      Распродажа в шестерочке закончилась, придётся жрать насекомых, на себе))

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      Рейтинг: +922

      Riot Zero > Sergicious 2 минуты назад

      Футбол, командная игра и если хочешь добиться успехов, играй вместе с командой, а не кричи, что ты забил гол волосами.

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      Рейтинг: +1536

      aubergine 1 час назад

      Заслужили аргентинцы. Искренне рад за них, и лично за Месси. Этим титулом он точно уже вписал себя в число лучших игроков за всю историю футбола. Огненный финал, спасибо обеим командам за то, что боролись и играли до последнего. Антифутбола мы сегодня не увидели точно.

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      Рейтинг: +35

      kokshareal 1 час назад

      Всегда болел за реал, но сейчас низкий поклон Месси и Аргентине. Аж до слез. Теперь споры на счёт Месси и Роналду для меня отпадают.

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      Рейтинг: +1320

      ruded 1 час назад

      Мбаппе еще все впереди, хорошо, что гном взял кубок - ему нужнее.

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      Рейтинг: +6890

      Semenycch 1 час назад

      Месси вошел в мировую историю как величайший футболист мира. Не единственный, но такие рождаются не чаще, чем один раз в десять лет!

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      Рейтинг: +20285

      Persona_non_Grata > Semenycch 1 час назад

      И не на этой планете - просто "пришелец" !!!)))

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