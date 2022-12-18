В Катаре начался финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.
Вратарь французской команды Уго Льорис вышел на поле с первых минут. Это его 20-я игра на чемпионатах мира.
Льорис установил рекорд по количеству матчей на ЧМ среди вратарей, обойдя Мануэля Нойера, на счету которого 19 игр.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.
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Источник: «Бомбардир»