В Катаре начался финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

Вратарь французской команды Уго Льорис вышел на поле с первых минут. Это его 20-я игра на чемпионатах мира.

Льорис установил рекорд по количеству матчей на ЧМ среди вратарей, обойдя Мануэля Нойера, на счету которого 19 игр.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.

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