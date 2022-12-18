Мостовой: «За Марокко обидно. 4-е место или 8-е – никакой разницы»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результате матча за третье место на ЧМ-2022.
- Марокко проиграло Хорватии – 1:2.
- Балканцы стали бронзовыми призерами турнира.
«Обидно, что Марокко осталось без медалей после такого перформанса. Шансы сегодня, наверное, были 50 на 50, хорватам просто чуть больше повезло.
Четвeртое место – самое обидное. Что оно есть, что нет. Оно ничем не отличается от восьмого, никакой разницы. За Марокко обидно.
Хочется сказать, что Модрич идеально закончил карьеру. Он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Он великолепный игрок и ещe раз доказал это всем», – сказал Мостовой.
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Источник: «Чемпионат»