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    Мостовой: «За Марокко обидно. 4-е место или 8-е – никакой разницы»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результате матча за третье место на ЧМ-2022.

    • Марокко проиграло Хорватии – 1:2.
    • Балканцы стали бронзовыми призерами турнира.

    «Обидно, что Марокко осталось без медалей после такого перформанса. Шансы сегодня, наверное, были 50 на 50, хорватам просто чуть больше повезло.

    Четвeртое место – самое обидное. Что оно есть, что нет. Оно ничем не отличается от восьмого, никакой разницы. За Марокко обидно.

    Хочется сказать, что Модрич идеально закончил карьеру. Он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Он великолепный игрок и ещe раз доказал это всем», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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