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    Фердинанд раскрыл подробности общения с Роналду

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, о чем переписывался с бывшим одноклубником Криштиану Роналду.

    «Да, мы разговаривали, обменивались сообщениями. Криштиану спокоен, он вернулся к тренировкам и готовится к следующему этапу», – заявил Фердинанд.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Форвард со сборной Португалии дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить ему 200 миллионов евро в год. Это единственное предложение.

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    Источник: Express

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