Фердинанд раскрыл подробности общения с Роналду

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, о чем переписывался с бывшим одноклубником Криштиану Роналду.
«Да, мы разговаривали, обменивались сообщениями. Криштиану спокоен, он вернулся к тренировкам и готовится к следующему этапу», – заявил Фердинанд.
- 37-летний Роналду – свободный агент.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Форвард со сборной Португалии дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
- Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить ему 200 миллионов евро в год. Это единственное предложение.
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Источник: Express