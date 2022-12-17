Фердинанд раскрыл подробности общения с Роналду

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, о чем переписывался с бывшим одноклубником Криштиану Роналду.

«Да, мы разговаривали, обменивались сообщениями. Криштиану спокоен, он вернулся к тренировкам и готовится к следующему этапу», – заявил Фердинанд.

37-летний Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Форвард со сборной Португалии дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить ему 200 миллионов евро в год. Это единственное предложение.

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