Инфантино объяснил, почему ФИФА запретила капитанские повязки One Love на ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил тем, кто критиковал организацию за запрет повязок One Love для капитанов команд-участниц ЧМ-2022.

«Мы защищаем ценности, права человека, права фанатов и футболистов. Все, кто приходит на стадионы, имеют свои проблемы. Но мы хотим, чтобы на протяжении 90 минут они наслаждались футболом, а уже потом выражали свои мнения», – заявил Инфантино.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье в 18:00 мск.

Трофей разыграют Аргентина и Франция.

Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке – в Катаре.

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