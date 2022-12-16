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    Инфантино объяснил, почему ФИФА запретила капитанские повязки One Love на ЧМ-2022

    Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил тем, кто критиковал организацию за запрет повязок One Love для капитанов команд-участниц ЧМ-2022.

    «Мы защищаем ценности, права человека, права фанатов и футболистов. Все, кто приходит на стадионы, имеют свои проблемы. Но мы хотим, чтобы на протяжении 90 минут они наслаждались футболом, а уже потом выражали свои мнения», – заявил Инфантино.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье в 18:00 мск.
    • Трофей разыграют Аргентина и Франция.
    • Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке – в Катаре.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +809

      3meeeD 5 минут назад

      Потому что,мы коррумпированы,но пока,ещё не пи..ры

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