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  • Агенты заработают больше 3 миллионов за трансфер Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

Агенты заработают больше 3 миллионов за трансфер Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

16 декабря 2022, 12:02
4

Стало известно, сколько заработают агенты за переход футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что агенты получат около 140 миллионов рублей за трансфер Пиняева и 50 миллионов – за Глушенкова.

Суммарно агенты заработают 190 миллионов рублей – больше 3 миллионов евро.

  • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
  • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Глушенков Максим Пиняев Сергей
Комментарии (4)
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афоня72
1671202183
Давно бы придушили агентов чутка. Посредник не должен столько иметь.
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paracetamol
1671210859
Агенты скоро будут получать больше футболёров.
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serglider
1671218469
Угу-ага! Агентам можно смело бросать работать и тупо переезжать жить на Бали))) Интересно, только сколько получила детская футбольная школа Чертанова, растившая этих футболистов на протяжении нескольких лет? Как так получается, что кто годами пашет и тратится на молодых футболистах получают копейки, а кто их "подписывает" становятся мгновенно долларовыми миллионерами?
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