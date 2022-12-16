Агенты заработают больше 3 миллионов за трансфер Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

Стало известно, сколько заработают агенты за переход футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что агенты получат около 140 миллионов рублей за трансфер Пиняева и 50 миллионов – за Глушенкова.

Суммарно агенты заработают 190 миллионов рублей – больше 3 миллионов евро.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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