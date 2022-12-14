Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин верит в победу Франции на чемпионате мира-2022.

«Чемпионат мира выиграет Франция. Мне кажется, у них самая стабильная игра, серьезный состав, хоть и не оптимальный, но уверенная поступь по всему пути.

Соперника в полуфинале они должны обыгрывать, хотя марокканцы себя проявили хорошо, это сборная‑открытие. Несмотря на то что марокканцы больше играют на своей половине поля, это нормальный оборонительный футбол, они не тупо ждут шанса», – сказал Аршавин.

Матч 1/2 финала Франция – Марокко начнется в 22:00 по Москве.

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