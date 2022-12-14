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    Аршавин назвал победителя ЧМ-2022

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин верит в победу Франции на чемпионате мира-2022.

    «Чемпионат мира выиграет Франция. Мне кажется, у них самая стабильная игра, серьезный состав, хоть и не оптимальный, но уверенная поступь по всему пути.

    Соперника в полуфинале они должны обыгрывать, хотя марокканцы себя проявили хорошо, это сборная‑открытие. Несмотря на то что марокканцы больше играют на своей половине поля, это нормальный оборонительный футбол, они не тупо ждут шанса», – сказал Аршавин.

    • Матч 1/2 финала Франция – Марокко начнется в 22:00 по Москве.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7124

      Из Твери Леха 33 минуты назад

      Аргентум - серебро. Хватит им.

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      Рейтинг: +437

      Stavr007 56 минут назад

      еще матч с марокко не начался, а они уже победители))

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      Рейтинг: +412

      Болотоход 1 час назад

      Этот чудо эксперт уже и бразилию называл и португалию))) Ваще не шарит в футболе)!

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      Рейтинг: +2807

      фанат джигурды > Болотоход 55 минут назад

      По мне, тогда лучше бы он Аргентину назвал.
      Против сборной ничего не имею, но пиар Месси просто переходит все границы.

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