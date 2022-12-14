Медведев рассказал, когда «Зенит» проведет переговоры с Ловреном и другими игроками, у которых истекают контракты

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб проведет переговоры с футболистами, у которых истекают контракты.

«Когда клуб будет вести переговоры с игроками, у которых истекают контракты? Как раз на сборах в Катаре мы этим и займемся», – сказал Медведев.

Летом 2023 года у «Зенита» истекают контракты с Деяном Ловреном, Михаилом Кержаковым, Вячеславом Караваевым и Далером Кузяевым.

«Зенит» начнет зимние сборы 15 января.

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