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    Черданцев отреагировал на отказ Книги Гиннесса фиксировать рекорд коллеги Журавеля на ЧМ-2022

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на решение Книги рекордов Гиннесса не заносить в реестр достижение коллеги Тимура Журавеля.

    • Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

    – Ваш коллега Тимур Журавель устроил марафон по всем матчам ЧМ. Хотели бы тоже попробовать?

    – Нет, я уже не в том возрасте. Но Тимур молодец. Жаль, что это не выходит на первые полосы из‑за международной обстановки. В конце концов, это правда очень прикольный и уникальный челлендж. Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд? А мы зарегистрируем!

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    Источник: «Матч ТВ»

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